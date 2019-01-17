Путин заговорил о сохранении транзита газа через Украину несмотря на "Северный поток-2"

Российская делегация на следующей неделе отправится в Брюссель. Там на трехсторонней встрече по газовым вопросам обсудят также транзит газа через Украину в контексте строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, пишет "Интерфакс".

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Да, руководство российского "Газпрома" на следующей неделе будет в Брюсселе. Путин отмечает, что в планах – обсуждение ряда вопросов дальнейшего сотрудничества.

Кстати говоря, в том числе и транзит через Украину с учетом растущего объема поставок нашего газа в Европу,

– сказал глава Кремля.

При этом президент РФ утверждает, что в 2018 году такие поставки стали рекордными – более 200 миллиардов кубометров.

"Мы загрузим не только оба "Северных потока", не только "Турецкий" (поток – 24 канал), но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности транзита (газа – 24 канал) через Украину", – отметил он.

К слову, несмотря на возражения со стороны мирового сообщества строительство "Северного потока-2" продолжается. В конце декабря оператор проекта компании Nord Stream 2 сообщил, что на сегодня уже построили около 370 километров скандального газопровода, который будет поставлять газ из России в Германию в обход Украины.

Напомним, посол США в Берлине Ричард Гренелл разослал письма по электронной почте немецким компаниям, которые участвуют в проекте. Таким образом американский дипломат напомнил им о риске санкций со стороны США.



Ранее, 19 декабря, в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Турецкий поток"?Газопровод заменил другой проект – "Южный поток", мощностью 63 миллиарда кубометров газа в год. Россия отказалась от последнего в 2014 году, потому что из проекта вышла Болгария. Убытки "Газпрома" тогда составили несколько сотен миллионов евро.



Через первую нитку "Турецкого потока" будут поставлять газ в Турцию, через вторую – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. С маршрутом еще не определились, но пока рассматривают два варианта: либо через Болгарию в Сербию и Венгрию, либо через Грецию в Южную Италию.



Сейчас газ в Турцию Россия частично поставляет через "Голубой поток" (16 миллиардов кубометров газа в год). Остальное идет по Трансбалканском газопроводе через Украину, Румынию и Болгарию.



Ранее, от проекта "Турецкий поток" отказался Евросоюз.