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      Путін захоплює Арктику, Заходу необхідно підготуватися до конфлікту, – The Telegraph

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      Боротьба за Арктику
      Боротьба за Арктику / Фото з відкритих джерел

      Західні країни на чолі зі США програють Росії "північну війну".

      "Арктика – один з найхолодніших кліматичних регіонів, але сьогодні він опиняється серед найгарячіших точок. Минулого тижня Росія провела тестовий запуск міжконтинентальної ракети "Булава" від Білого моря на заході країни до Камчатки на Далекому Сході. Водночас Норвегія заявила про виявлення 10-ти підводних човнів Північного флоту Росії, які прямували через Арктику до Атлантичного океану – це найбільша подібна операція з часів холодної війни", – пише в газеті The Telegraph відомий військовий експерт Ендрю Фоксолл, директор Центру вивчення Росії та Євразії у Спілці Генрі Джексона.

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      Обидва ці інциденти є яскравою ілюстрацією військової загрози, яку Росія становить для Заходу. Через них постає ще ширше питання: судячи з усього, найближчими роками відбудеться загострення суперництва великих держав у Арктиці,
      – впевнений Фоксолл.

      "Упродовж минулих 10 років Росія стрімко просунулася у планах з відкриття в Арктиці як старих військових баз, що існують з радянських часів, так і абсолютно нових. У березні російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що тільки з 2013 року було створено 475 баз", – йдеться у статті The Telegraph.

      "Захід, навпаки, тривалий час ігнорував Арктику у військовому відношенні. У нинішній Стратегічній концепції НАТО навіть немає цього слова. США, наприклад, має лише два придатних для виходу в море криголама, які можна було б спрямувати до Арктики, але один з них списаний уже більше 10 років тому. У Росії ж 40 криголамів, і вона будує нові, оснащені крилатими ракетами, – зазначає автор. – При цьому у багатьох західних столицях протягом останніх 20-ти років вважалося, що Арктика захищена від геополітичної напруженості, яку можна бачити в інших місцях".

      "На робочій нараді НАТО на вищому рівні, яка відбулася в Норвегії у вересні, серед учасників панувала спільна згода, що Росія вважає Арктику засобом повернення собі звання великої держави, відновлення військової могутності та забезпечення статусу енергетичної наддержави, і що коли Путін говорить про намір використати російську армію для захисту, як він вважає, національних інтересів своєї країни в регіоні, то це серйозно. Непроста ситуація склалася і довкола договорів про контроль над озброєнням між Москвою і Вашингтоном", – пише Фоксолл, нагадуючи, що раніше цього року США вийшли з договору про РСМД, посилаючись на часті порушення з боку Росії, а в 2021 році закінчиться термін дії СНО-3, що обмежує число стратегічних ядерних боєзарядів, які можуть розгортати Росія та США.

      "Хоча перспектива гонки озброєнь зараз може здаватися далекою, постають тривожні питання про готовність Заходу до конфлікту в Арктиці і ролі, яку в ній відіграватиме Великобританія. На фоні того, як Росія продовжує мілітаризувати Арктику, росте геостратегічна важливість Обєднаного¸королівства, – підкреслюється у статті. – Води північно-західного узбережжя Шотландії входять в Фареро-Ісландський рубіж, основну критичну ділянку між Північним флотом Росії в Арктиці та її стратегічними інтересами в Північній Атлантиці. Сьогодні поведінка Кремля означає, що він знову стає значимим".

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости политики Публикации Новости США Новости России Арктика Европа
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