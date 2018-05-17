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Путин заявил, что российские корабли с крылатыми ракетами остаются в Средиземном море

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Корабли России оставляют в Средиземном море на постоянной основе
Корабли России оставляют в Средиземном море на постоянной основе / Фото из открытых источников

Российские военные корабли остаются в Средиземном море на постоянной основе, чтобы сдерживать террористическую угрозу в Сирии.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 16 мая во время совещания в Сочи, сообщает АВС.

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В связи с угрозой вылазок террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту,
– сказал глава Кремля.

Во время совещания Путин также дал понять, что Россия намерена продолжать походы своих кораблей и подводных лодок.

"В текущем году запланировано 102 похода", – добавил президент РФ.

Издание отмечает, что российские крылатые ракеты "Калибр" с боевым радиусом в 2500 км первоначально были разработаны для атомных подводных лодок, а в 2015 году их начали применять против террористических группировок в Сирии.

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Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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