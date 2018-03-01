Путин заявил о существенных достижения России за 30 лет

Президент России Владимир Путин похвастался успехами, которых его страна достигла за последние 30 лет. По его словам, другие страны достигают такого прогресса веками.

Такое заявление он сделал во время ежегодного послания Федеральному собранию РФ.

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"За последние почти 30 лет Россия добилась таких изменений, для которых другим понадобились века. Шли, идем и будем идти своим уверенным курсом ... Наша сплоченность – прочная основа для дальнейшего развития. В предстоящие годы мы должны еще больше укрепить свое единство, чтобы мы работали как одна команда, которая понимает, что изменения необходимы", – подчеркнул хозяин Кремля.