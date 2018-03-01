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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин заявил о существенных достижения России за 30 лет

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Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ
Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ / Соцсети

Президент России Владимир Путин похвастался успехами, которых его страна достигла за последние 30 лет. По его словам, другие страны достигают такого прогресса веками.

Такое заявление он сделал во время ежегодного послания Федеральному собранию РФ.

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"За последние почти 30 лет Россия добилась таких изменений, для которых другим понадобились века. Шли, идем и будем идти своим уверенным курсом ... Наша сплоченность – прочная основа для дальнейшего развития. В предстоящие годы мы должны еще больше укрепить свое единство, чтобы мы работали как одна команда, которая понимает, что изменения необходимы", – подчеркнул хозяин Кремля.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России
Источник: 24 Канал
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