Путин знает, как легко трагедия может обернуться против него, – западные СМИ о пожаре в Кемерово

Пожар, вспыхнувший 27 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, согласно официальным данным, унес жизни 64 человек, среди которых 41 ребенок. Российская власть, уже расшатанная высылкой сотни своих дипломатов из разных стран мира, столкнулась с политическим кризисом, вызванным страшной трагедией в Сибири.

Свидетельства указывают на халатность власти, множатся подозрения в коррупции. Только во вторник Путин прибыл на место происшествия, где заявил о "преступной халатности" местного руководства, а среду объявил днем общенационального траура, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

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27 марта в Кемерово в течение нескольких часов тысячи жителей протестовали, обвиняя местную власть и оспаривая истинность официальных данных о погибших, а вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев даже стал на колени перед толпой и попросил прощения у митингующих, напоминает автор статьи.

Российское правительство, как всегда, поторопилось пообещать компенсации – по 2 млн рублей (около 28 тыс. евро) за каждую жертву. Параллельно была осуществлена попытка ограничить протест в Кемерово. Во время демонстрации один митингующий выкрикнул Цивилеву: "К народу относятся, как к скоту!", на что вице-губернатор ответил: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?" – пересказывает журналист события в городе после трагедии.

Протестующим, который осмелился выступить против российской власти, оказался Игорь Востриков: мужчина потерял во время пожара трех детей в возрасте от 2 до 7 лет, жену и сестру. Его высказывания быстро распространились в соцсетях.

Моей семьи больше нет. Виноват руководящий режим в моей стране. Каждый чиновник мечтает воровать, как Путин. Каждый госслужащий относится к людям, как к грязи. (...) Назначат козла отпущения и закроют тему, а угрозы (халатное отношение, тотальная коррупция, спаивание и деградация населения) никуда не денутся! Путин так и будет сам всех лично (точечно) наказывать,

– написал Востриков.

Циничный ответ Цивилева убитому горем мужчине демонстрирует, по мнению немецкого издания Frankfurter Rundschau, насколько неспособны чиновники из администрации Путина к состраданию.

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В этом случае сам Путин является негативным примером, ведь глава Кремля объявил национальный траур только после того, как требований об этом уже нельзя было не заметить, констатирует автор материала.

"За неделю до пожара люди в Кемерово проголосовали за него, отдав больше чем 85% голосов. Неизвестно, сделали бы они это после реакции государства на трагедию", – замечает газета.

Тем временем митинги прошли не только в Кемерово. 27 марта вечером демонстрации, созванные оппозиционером Алексеем навальным, прошли почти в 50 городах России. В частности, в столице РФ на Пушкинскую площадь люди вышли, чтобы почтить память жертв пожара в Кемерово. Толпа скандировала "Россия без Путина!", "Коррупция убивает!", "Позор телевидению!", "Молчание означает смерть!".

Эти протесты, как отмечает The New York Times, указывают, что Россия далеко не монолитное однопартийное государство, несмотря на неоднозначные перевыборы Путина.

"Глава Кремля Владимир Путин столкнулся с мрачной реальностью 27 марта: с народом, разгневанным из-за гибели детей, оказавшихся запертыми в горящем торговом центре в Сибири", – объясняется в статье американского издания.

Комментируя пожар в Кемерово, президент РФ не упомянул, что многие, включая пострадавших, считают реальной причиной возгорания государственную систему, в том числе многочисленные коррумпированные агентства, ответственные за предотвращение пожаров и других бедствий.

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Журналист NYT подчеркивает, что, несмотря на драконовские правила пожарной безопасности и армию инспекторов, которые проверяют их соблюдение, Россия имеет одни из худших в мире показателей. Так, с 2001 по 2015 годы, согласно исследованию Международной ассоциации пожарных и спасательных служб, в РФ в результате пожаров было зафиксировано в среднем 7,5 смертей на 100 тыс. жителей, по сравнению с одной в США, 2,7 в Казахстане и 0, 5 во Франции и Германии.

Путин знает по горькому опыту, как легко трагедия может обернуться против него,

– пишет корреспондент американской газеты, напоминая о критике действий власти во время гибели моряков на подводной лодке "Курск" в 2000 году, во время захвата заложников на спектакле "Норд-Ост" в 2002-в и в Беслане в 2004 году.

"Даже если официальная версия по количеству погибших соответствует действительности, ведь люди уже знают, как власть врала про Беслан, "Норд-Ост", "Курск" и еще много о чем... поэтому себя должны винить за такой заоблачный уровень недоверия", – написал в своем Twitter-аккаунте адвокат и активист Калой Ахильгов, которого цитирует NYT.

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Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента. Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре.