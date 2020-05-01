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      Путина убрали: в армейском храме РПЦ не будет изображения президента, ибо – "рано еще"

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      Путин – больше не икона: изображение президента РФ убрали из храма Минобороны
      Путин – больше не икона: изображение президента РФ убрали из храма Минобороны / Коллаж 24 канала

      Мозаичное изображение президента России Владимира Путина в патриаршем соборе РПЦ в честь Воскресения Христова под Москвой – это главный храм вооруженных сил России – таки демонтировали. Ведь Путин сказал, что рано еще таким образом давать оценку его работе.

      О таком решении россиян 30 апреля сообщили в "Новой газете" и "Коммерсанте".

      Начало истории читайте здесь В России главный гарнизонный храм украсят мозаикой Сталина, Путина и всей банды

      Путин и Сталин в храме РПЦ: в чем суть скандала

      • 25 апреля российские СМИ сообщили, что в главном храме вооруженных сил России под Москвой запланировали разместить мозаичное изображение президента РФ Владимира Путина и советского диктатора Иосифа Сталина. Храм должны были торжественно открыть к 9 мая.
      • Впрочем, сочетание Путина, Сталина и церкви вызвало непонимание даже у самих россиян и острую полемику в обществе. 
      • Сначала пресс-секретарь Путина Песков говорил, что глава государства вообще не в курсе ситуации, да и не президентское это, мол, дело – украшениями храмов заниматься. Но уже 26 апреля исправился: сказал, что президент знает о мозаике с его изображением, и считает, что рано еще таким образом давать оценку его работе.

      Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: "Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано",
      – сказал Песков.

      • Несколько дней руководители РПЦ и РФ думали, как выйти из ситуации, и, наконец, решили таки Путина убрать – то есть, убрать его изображение из мозаики в храме. Об этом 30 апреля сообщили сразу несколько изданий и обнародовали фотодоказательства. 

      Путин
      Вот так делали мозаичного Путина в храме РПЦ / Фото МБХ

      Путин
      А так должно было бы выглядеть изображение в итоге / Фото "Новая газета"

      Путин
      Но выглядеть так оно уже не будет: Путина убрали / Фото "Коммерсанта"

      К слову, менять общую концепцию картины не будут. Просто изображение политических деятелей заменят изображения монахов. Ну и 9 мая храм уже не откроют – перенесли на неопределенный срок из коронавируса. 

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Курьезные новости РПЦ Владимир Путин Новости России
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