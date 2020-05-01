Путина убрали: в армейском храме РПЦ не будет изображения президента, ибо – "рано еще"

Мозаичное изображение президента России Владимира Путина в патриаршем соборе РПЦ в честь Воскресения Христова под Москвой – это главный храм вооруженных сил России – таки демонтировали. Ведь Путин сказал, что рано еще таким образом давать оценку его работе.

О таком решении россиян 30 апреля сообщили в " Новой газете " и " Коммерсанте ".

Начало истории читайте здесь В России главный гарнизонный храм украсят мозаикой Сталина, Путина и всей банды

Путин и Сталин в храме РПЦ: в чем суть скандала

25 апреля российские СМИ сообщили, что в главном храме вооруженных сил России под Москвой запланировали разместить мозаичное изображение президента РФ Владимира Путина и советского диктатора Иосифа Сталина. Храм должны были торжественно открыть к 9 мая.

Впрочем, сочетание Путина, Сталина и церкви вызвало непонимание даже у самих россиян и острую полемику в обществе.

Сначала пресс-секретарь Путина Песков говорил, что глава государства вообще не в курсе ситуации, да и не президентское это, мол, дело – украшениями храмов заниматься. Но уже 26 апреля исправился: сказал, что президент знает о мозаике с его изображением, и считает, что рано еще таким образом давать оценку его работе.

Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: "Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано",

– сказал Песков.

Несколько дней руководители РПЦ и РФ думали, как выйти из ситуации, и, наконец, решили таки Путина убрать – то есть, убрать его изображение из мозаики в храме. Об этом 30 апреля сообщили сразу несколько изданий и обнародовали фотодоказательства.



Вот так делали мозаичного Путина в храме РПЦ / Фото МБХ



А так должно было бы выглядеть изображение в итоге / Фото "Новая газета"



Но выглядеть так оно уже не будет: Путина убрали / Фото "Коммерсанта"