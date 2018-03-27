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"Путина в отставку": в России несколько тысяч человек вышли на акцию памяти жертв в Кемерово

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В Москве на Пушкинской площади люди вышли на стихийную акцию памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", в котором погибло 64 человека.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Известно, что митинг не согласовывали с властями города, однако руководство Москвы пообещало не разгонять акцию. Люди скандировали "Путина – в отставку", "Россия без Путина", "Кемерово, мы с тобой", "Правду! Правду!" и "Убийцам детей не место в Кремле".

Акция имеет молчаливый характер. Участники держат плакаты с надписями "Кемерово 25.03.2018", "Не забудем 25.03.2018", "Тулеева в отставку" и "Взятки убивают детей".

У подножия памятника Пушкину участники акции сделали народный мемориал. Так как количество участников большое, люди передают друг другу цветы, детские игрушки и свечи.

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К акции присоединился оппозиционный политик Алексей Навальный со своей женой Юлией. По данным издания, Навальный поддержал идею провести траурный вечер.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента.

Теги: Фотоновости Новости России Москва Жертвы Пожар в Кемерово
Источник: 24 Канал
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