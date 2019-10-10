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      Путинская Россия, гори в аду, – Сенцов о задержании украинского активиста в Крыму

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Getty images

      В аннексированном Крыму сотрудники российской ФСБ задержали проукраинского активиста Олега Приходько. Мужчину обвиняют в подготовке теракта. Теперь в Украине появился новый политзаключенный.

      Это демонстрирует одно – Путин в любой момент может набрать себе новых заложников из украинцев, живущих в Крыму. Об этом на своей фейсбук-странице написал бывший пленник Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов.

      Актуально: В Крыму ФСБ ворвалась в дома украинских активистов и вывезла их в неизвестном направлении

      "Обвинения до боли знакомые: подготовка к подрыву администрации города Саки с целью оказания давления на органы власти Российской Федерации для выхода Крыма из ее состава. Такая вот абсурдная формулировка позволяет квалифицировать это, несомненно фальсифицированное дело, как терроризм", – отметил он.

      Сенцов добавил: теперь в Украине стало на одного политзаключенного больше. Он эмоционально добавил в конце своего сообщения:

      Путинская Россия, горы в аду!

      Что известно о задержании Олега Приходько?

      В дом украинского активиста в оккупированном Крыму вечером 9 октября ворвались представители ФСБ. Его вместе с женой Любой вывезли в неизвестном направлении. Днем 10 октября сало известно, что украинца удерживают в здании, которое себе присвоила российская ФСБ.

      Его обвиняют в подготовке теракта в Саках. В гараже у Приходько оккупанты якобы нашли тротиловую шашку, нарезные электроды для сварки и тому подобное.

      Приходько в ближайшее время должны избрать меру пресечения. Активиста удерживают в здании ФСБ без еды и воды.

      Российские силовики уже не раз задерживали активиста. Так, например в 2016 году его задержали за украинские номерные знаки на автомобиле.

      Позже, в феврале 2019 года, силовики наведались к Олегу Приходько с обысками. У него забрали украинскую государственную символику, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и различную технику.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ Новости Крыма Олег Сенцов Новости России Украина – Россия Заложники
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