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      Путинские скрепы в конституции, 23 февраля в Крыму и на Донбассе – Недиванная сотня

      Недиванная сотня - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 28 февраля– Путин хочет в конституции написать о защите русскоязычных и закрепить необходимость духовных скреп. И пока лишь закрепляется в диагнозе "шизофрения". В Крыму и на Донбассе активно отмечали праздник, которого нет в Украине. Детей заставили надеть пилотку, взять в руки портреты боевиков и красные звезды. Как россияне растят поколение убийц

      Также в выпуске:

      Неважные слова.

      Бывший помощник Путина Владислав Сурков назвал украинцев хохлами, а наше государство – несуществующим. В том, что он давно так думает, мы не сомневались. Но странно то, что решил это озвучить.

      Ушиб головного мозга.

      К поздравлениям с советским праздником присоединились Кива, Бужанский и Рабинович. А еще несколько лет назад Кива просил даже не упоминать при нем, что 23 февраля существует какой-то праздник.

      Московский праздник украинского депутата.

      Нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко поздравил свою жену с днем рождения, заплатив за выступления Киркорова, Баскова, Лепса и "Руки вверх". Вышел частный "Голубой огонек" за миллион долларов.

      Трансграничная магистраль для двух поездов.

      На Донецкой железной дороге работает 13 тысяч человек, а пассажиропотока нет. Людям бы в Вену слетать, а они мчатся в электричке "Еленовка – Донецк".

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.

      Два российских фрегата с крылатыми ракетами пересекли Босфор и направляются в Сирию
      сегодня
      Автор: Евгений Назаренко, Леонид Остальцев
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Владимир Путин Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости Крыма Новости России Недиванная сотня
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