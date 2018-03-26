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Путину и Трампу удалось совершить чудо, – The Daily Telegraph о высылке российских дипломатов

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Путину и Трампу удалось сплотить Великобританию и ЕС
Путину и Трампу удалось сплотить Великобританию и ЕС / Infowars

Высылка российских дипломатов из США и ряда стран ЕС в ответ на отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери свидетельствует о том, что президентам РФ и Америки удалось совершить чудо, которое казалось нереальным еще несколько недель назад. Владимир Путин и Дональд Трамп объединили Великобританию и Евросоюз.

Реакция на отравление бывшего российского агента сформировала четкий ответ на вопрос о том, повлияет ли выход Британии из состава ЕС на сотрудничество между Лондоном и Брюсселем в сфере безопасности, говорится в статье The Daily Telegraph.

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Едкая горечь от переговоров по Brexit испарилась, а вместо нее возникла братская дружба. (...) Демократические страны Европы – и в этом никогда не следовало сомневаться – будут стоять бок о бок против беззаконного агрессора,
– пишет автор публикации Джанет Дейли.

Владимиру Путину, целью которого было "посеять раздор" на Западе и расколоть ЕС, наоборот, удалось сформировать единство и взаимоуважение между Британией и Европой в самых сложных обстоятельствах, которые только можно себе представить. "Отличная работа", – отмечает журналистка.

Свой вклад внес и глава Белого дома Дональд Трамп, который в одностороннем порядке объявил торговую войну странам Запада и Востока.

"Он (Трамп – "24"), очевидно, не собирается наказывать нас (Великобританию – "24") или Европу. По моему мнению, если торговый вызов чего-то стоит, Великобритания и ЕС в результате будут на более или менее постоянной основе освобождены от любых новых тарифов. И пока угроза для мировой торговли со стороны Трампа, как минимум, способствовала тому, что между британскими и европейскими лидерами воцарилось согласие и они теперь могут поделиться друг с другом тревогой и недовольством по недальновидной экономической политике Вашингтона", – заключает Дейли.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия, в свою очередь, объявила, что высылает также 23 британских сотрудников дипучреждений.

26 марта президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявил еще ряд стран ЕС и США.

Теги: Новости политики Новости России Высылка российских дипломатов Brexit Евросоюз Отравление Сергея Скрипаля Дональд Трамп Владимир Путин Новости США
Источник: 24 Канал
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