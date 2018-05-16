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Путину льстят прямые переговоры с США в формате "Волкер-Сурков", – политолог

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Россия и США не откажутся от переговоров по Украине
Россия и США не откажутся от переговоров по Украине / 24 Канал

Если Владислава Суркова, посланника Владимира Путина отстранят от переговоров со спецпредставителем США Куртом Волкером, то это не будет означать, что этот канал прекратит существование. США и Россия не откажутся от переговоров.

Об этом сайту "24" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Как отмечает политолог, переговорный формат Волкер-Сурков появился из-за помощника президента РФ – такая себе челночная дипломатия, где Сурков был уникальным исполнителем, эксклюзивным актером. Поэтому, если его отстранят, то возникнет вопрос, стоит ли сохранять этот канал переговоров?

С уходом Суркова американцы могут быть заинтересованы в сохранении канала. Сейчас активно обсуждается миротворческая миссия на Донбассе, хотя прогресса нет. Но вряд ли Россия откажется от переговоров. В Кремле видят интерес американцев к миссии ООН, и, что важно, за что у нас критикуют этот формат, что он прямой – между США и Россией. Без Украины. Россиянам это льстит,
– считает Владимир Фесенко.

По его мнению, замена Суркова создаст паузу в переговорах с США, что уже и произошло. Но зато может после большого перерыва заработать Нормандский формат.

"Контакт России через Волкера может восстановиться, особенно, если будет нужен поиск компромисса относительно миссии ООН. Россияне не будут спешить и будут ждать результатов выборов в Украине. Медленные переговоры их устраивают. Главное – сохранить их, и сохранить перспективу выхода на компромисс. Кремль постоянно шлет сигналы, что готов договариваться по Донбассу, но не по Крыму. Нас ждет продолжение переговорного марафона до конца 2019 года", – подчеркнул Фесенко.

Напомним, российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что после инаугурации Путина 7 мая он может отстранить Владислава Суркова по переговорам с помощником государственного секретаря США Куртом Волкером. В то же время бывший помощник главы Пентагона Майкл Карпентер заявил, что помощник Путина Владислав Сурков, который был делегирован на переговоры с Волкером по украинскому вопросу, этот процесс просто имитировал. Волкер во время визита в Украину подчеркнул: США предлагают разместить миротворцев по всей оккупированной территории, в частности, на российско-украинской границе. Российский сценарий по размещению миссии ООН только на линии разграничения он назвал неприемлемым.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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