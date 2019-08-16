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      Путіну не шкодує ні росіян, ні українців

      737
      Путін їздив по окупованому Криму, поки в Москві проходили мітинги
      Путін їздив по окупованому Криму, поки в Москві проходили мітинги / ТАСС

      Новина про смерть ще одного українського воїна (жертви віртуального перемир'я, про яке було оголошено 21 липня) з'явилася на тлі не менш трагічних новин.

      Про 16-кратне перевищення радіаційної норми у Северодвінську. Але російський правитель якось не сильно стурбований катастрофою, про яку вже починають говорити, як про другий Чорнобиль. У Путіна свої розваги – Крим, мотоциклісти, побиття учасників московських протестів...

      Мирні мітинги вже нелегітимні: Не шукайте чорну кішку там, де її нема, – у Кремлі вперше висловилися про протести у Москві

      Якщо Путіну не шкода росіян – жертв його власних мілітарних експериментів – то чому йому має бути шкода нас з вами? Це питання, яке повинен був би задати собі перш за все український президент. Володимир Зеленський постійно звертається до Путіна із закликами домовитися, припинити війну, зупинити кровопролиття – а у відповідь над ним тільки потішаються.

      Можна, звичайно, сказати, що наївність Зеленського пов'язана з його щирим нерозумінням суті політичних процесів. Але це не зовсім так. Так, політик повинен вміти брати на себе відповідальність за життя людей. Але найголовніше – так це те, що ці життя він зобов'язаний цінувати.

      Якщо він, зрозуміло, не авторитарний правитель. Цим – нікого і нічого не шкода, навіть власних дітей. Їх цікавить тільки результат. Саме тому цифри втрат Радянського Союзу у Другій Світовій війні так разюче відрізняються від цифр втрат країн-союзників і навіть Рейху. І так, серед жертв війни був син Йосипа Сталіна, тут я нічого не перебільшую.

      Путін вб'є рівно стільки українців, скільки йому буде необхідно для досягнення своєї головної мети – відновлення контролю Росії над Україною і інтеграції українських земель в імперію. І Зеленський, і прихильники Зеленського повинні це зрозуміти: вб'є стільки, скільки необхідно і навіть більше. І не буде питати, хто голосував за Зеленського, а хто за Порошенка або Бойка. Діти виборців Зеленського можуть виявитися в одних могилах з дітьми виборців Порошенко або Бойка. Та й самі виборці теж...

      Якщо Володимир Зеленський дійсно думає не про смерть, а про життя українців – а я сподіваюся, що це так – йому варто займатися не умиротворенням агресора, а організацією опору агресору. Для того, щоб посилити цей опір, у нового президента будуть всі інструменти, якими в повній мірі не володів попередник – більшість в парламенті, свій уряд, свої силовики. І кредит довіри суспільства. Що ще потрібно?

      Війна з Росією все одно буде головним змістом президентського терміну Володимира Зеленського. Не тому, що цього бажає Зеленський. А тому, що цього бажає Путін.

      Автор: Віталій Портников

      Про відносини: Запущена ситуація, – у Путіна прокоментували українсько-російські відносини

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия Владимир Путин Владимир Зеленский Публикации Протесты в Москве
      Источник: Еспресо
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