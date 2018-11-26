Путину плевать на военное положение, он хочет закрыть для Украины Азовское море, – Яковина

Владимир Путин плевать хотел на введение или невведение военного положения. Это история сугубо для внутреннего употребления. После всего этого инцидента он наверняка попытается полностью закрыть для Украины Азовское море.

Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Безумный мир" автор и политический обозреватель Иван Яковина.

Читайте также: Что могут изменить 30 дней военного положения в Украине: ответ эксперта

По словам Яковины, Путин уже давно искал повод, чтобы забрать у Украины Азовское море – и вот, можно сказать, такой повод нашелся. "С помощью такой блокады Путин сможет давить на украинскую экономику, которая сильно зависит от экспорта стали из порта Мариуполя. Это может оказаться очень большой проблемой", – ответил он.

А Москва сейчас на всю катушку будет использовать моряков, оказавшихся в заложниках. Помните, одну только летчица Надежда Савченко в свое время обменяли на двух российских военных, попавших в плен на Донбассе. Представляете, какую цену Кремль запросит за экипаж трех украинских кораблей? Это сложно себе даже представить,

– отметил политический обозреватель.

Однако Яковина отметил, что скорее всего, на своих пленных Путин менять не будет – люди эти ему не нужны.

Для Украины же сейчас наиболее выигрышная дипломатическая стратегия – это концентрация внимания всего мира на нарушение Москвой правил свободы судоходства. Для внешнеполитической доктрины США свобода судоходства всегда была, есть и будет священной коровой. Ради ее защиты они могут пойти на серьезные меры,

– добавил Яковина.

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" с Иваном Яковиной за 26 ноября 2018

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.