Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании Hensoldt.

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Что известно о радарах, которые Украине передаст немецкая компания Hensoldt?

В компании заявили, что в рамках комплексного пакета заказов на более 340 миллионов евро будут доставлены высокопроизводительные радары TRML-4D и радары малой дальности SPEXER 2000 3D MkIII.

Наши высокопроизводительные радары срочно нужны украинской противовоздушной обороне.

– заявил генеральный директор Hensoldt.

По словам Оливера Дорре, с начала полномасштабной войны России ряд радаров уже защищает Украину. Компания гордится тем, что поставляет новые системы. Гендиректор также констатировал, что радары чрезвычайно важны для защиты граждан.

Известно, что TRML-4D базируется на новейшей радиолокационной технологии AESA. Это обеспечивает быстрое обнаружение и отслеживание около 1500 целей в радиусе до 250 километров.

Согласно заявленным характеристикам, этот радар способен быстро и надежно обнаруживать, отслеживать и классифицировать все типы воздушных целей, – крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.

В компании также отметили, что семейство радаров SPEXER предлагает радары наблюдения для различных диапазонов для автоматического обнаружения и классификации наземных, морских и низколетящих воздушных целей.

SPEXER 2000 является компонентом зенитной артиллерийской системы Skyranger 30 от Rheinmetall.