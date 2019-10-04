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      PwC прогнозирует негативный эффект от налоговой нагрузки на железорудные компании

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      Вячеслав Власов
      Вячеслав Власов / rbc.ua

      Эксперт уверен, что налоговые изменения должны обеспечить баланс между государством и бизнесом.

      Экстремальный рост налоговой нагрузки на железорудные компании, связанные отрасли и поступления от их деятельности будет иметь негативный эффект в случае принятия налогового законопроекта №1201. Об этом в своей статье "Поиск баланса: почему с налоговыми нововведениями не все однозначно" РБК-Украина написал партнер, руководитель практики налоговых и юридических услуг PwC Украина Вячеслав Власов.

      Эксперт отметил, что сейчас, когда цены на руду высокие, налоговая нагрузка на добывающие железную руду в Украине компании в целом действительно являются далеко не самым высоким среди 9 стран с развитой железорудной отраслью. Но достигается это не только и не столько за счет рентной платы, но и эффективно вследствие низкой ставки налога на прибыль, рассказал Власов.

      "В такой ситуации умеренное повышение рентной платы в Украине, на первый взгляд, выглядит логичным. И украинский бизнес к умеренному повышению рентной платы готов – об этом открыто говорили на заседаниях рабочих групп налогового комитета украинского парламента. Здесь также следует отметить, что многие страны в мире сейчас идут на снижение налога на прибыль для предприятий, и различие в ставке Украины (18%) в ближайшем будущем уже не будет преимуществом в сравнении с конкурентами", – отметил эксперт.

      При этом он обратил внимание, что определить оптимальный уровень налоговой нагрузки на добывающие компании является сложной задачей.

      Первая сложность, по словам Власова, заключается в том, что повышение рентной платы неизбежно приведет к повышению себестоимости продукции украинских предприятий.

      Обычно, это негативно влияет на конкурентоспособность любой компании на мировом рынке. А снижение конкурентоспособности компании никогда не влияет положительно на поступлениях налогов в бюджет,
      – пояснил он.

      По оценке PwC, из-за высоких цен на руду и принятия законопроекта №1210, общая налоговая нагрузка на добывающие железную руду компании в Украине будет выше, чем в 5 из 9 избранных стран (ЮАР, Китай, Канада, Казахстан и Россия), а налоговая нагрузка за счет рентной платы станет самым высоким среди стран-конкурентов.

      "Конечно, компании как минимум в этих же 5 странах будут более конкурентоспособными, чем украинские добывающие предприятия за счет только одной налоговой нагрузки. И это мы не учитывали еще другие важные факторы – такие, как, например, качество руды (в Украине оно есть, в среднем, достаточно низким) и близость к рынкам сбыта (первый рынок в мире – Китай, к которому с Украины). При таком снижении конкурентоспособности Украины, наша страна станет менее привлекательной для инвесторов в отрасли", – комментирует эксперт.

      Кроме того, подчеркнул он, все более настойчивыми становятся разговоры о грядущем экономическом кризисе, который начнется уже через год-два. Это важно, поскольку при падении цен на руду для украинских компаний налоговую нагрузку с определенного момента, наоборот, начинает расти.

      Если цены будут существенно падать при принятом в текущем виде законопроекте №1210, общая налоговая нагрузка добывающих компаний в Украине быстро опередит аналогичный показатель в других сопоставимых странах и станет "уверенным лидером". И даже текущая относительно низкая ставка налога на прибыль не сможет этот эффект нивелировать,
      – подчеркнул Власов.

      Он убежден, что эффект от такого экстремального роста налоговой нагрузки на железорудные компании, связанные отрасли и поступления от их деятельности однозначно будет негативным.

      Власов подчеркнул, что налоговые изменения должны соблюдать баланс между государством и бизнесом, и в условиях низких цен государство должно поддерживать отрасль и делать ее более инвестиционно привлекательной.

      При этом он считает, что обдумать все альтернативные изменения модели налогообложения предприятий ГМК за несколько недель вряд ли получится.

      "Посмотрим, успеют выработать понятный и взвешенный подход к налогообложению добывающих компаний до весны, когда должна начаться большая налоговая реформа, анонсированная премьер-министром", – резюмировал эксперт.

      Напомним, в Верховной раде считают, что принятие законопроекта №1210, который предусматривает повышение платы за добычу железной руды грозит Украине не просто остановкой роста экономики и ВВП, но и уничтожением всей горнодобывающей промышленности страны.

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      Теги: Металлургия Налоги Налоговый кодекс Экспорт ВВП
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