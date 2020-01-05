16:25
5 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин "впаривает" Трампу "вундервафли". Лукашенко шокировал США
      Вєсті Кремля
      17:42, 4 января
      Вести.UA. Жир: Универсальная отмазка Порошенко. Любовь в Верховной Раде
      Вєсті.UA
      13:23, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ

      Пьяный водитель попал в ДТП Харькове, а затем подрался с полицейскими: фото

      46 Читати новину українською
      В Харькове пьяный водитель попал в ДТП и устроил драку с полицейскими, – фото / Нацполиция

      В Харькове столкнулись автомобили Volkswagen и Daewoo на Салтовском шоссе. После этого водитель Volkswagen, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался убежать, а потом вообще подрался с патрульными.

      В результате аварии 61-летний водитель Daewoo вылетел из машины, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

      Роковое ДТП: Водитель Lexus повлек смертельное ДТП на Львовщине, погиб 3-летний ребенок – фото

      Свидетели инцидента вызвали скорую помощь и полицию. В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения. Однако 34-летний мужчина, который был за рулем Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться с места ДТП. Ему помешали это сделать прохожие.

      ДТП у Харкові
      Пьяный водитель совершил ДТП в Харькове/ Источник: hk.npu.gov.ua

      Однако 34-летний мужчина не шел на контакт с врачами, вел себя агрессивно. Пострадавших госпитализировали в сопровождении патрульного экипажа.

      В приемном покое пьяный водитель начал бросаться в драку с патрульными, в результате чего один из полицейских получил телесные повреждения,
      – сообщают в полиции.

      Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет из-за угроз или насилия к работнику правоохранительных органов. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство.

       

       

      Водитель после ДТП подрался с полицейскими/ Источник: hk.npu.gov.ua

      Магнитные бури в январе 2020 года: чего ожидать
      сегодня
      2886
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Новости Харькова Аварии и ДТП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Кем на самом деле был Сталин
      Віктор Шендерович 603
      сегодня , 12:00 Як почати діяти і не нашкодити психічному здоров'ю
      Уляна Супрун 321
      сегодня , 08:40 Конфлікт США та Ірану: яка небезпека чекає Україну?
      Віталій Портников 1792
      сегодня , 08:01 Миллиардеры Украины: что надо знать об Игоре Коломойском
      Світлана Попова 1668
      4 января , 20:00 Корупція в "Укроборонпромі": чи вплинув гучний скандал на поразку Порошенка
      Антон Голобородько 294
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук