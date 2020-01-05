Пьяный водитель попал в ДТП Харькове, а затем подрался с полицейскими: фото

В Харькове столкнулись автомобили Volkswagen и Daewoo на Салтовском шоссе. После этого водитель Volkswagen, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался убежать, а потом вообще подрался с патрульными.

В результате аварии 61-летний водитель Daewoo вылетел из машины, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Свидетели инцидента вызвали скорую помощь и полицию. В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения. Однако 34-летний мужчина, который был за рулем Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться с места ДТП. Ему помешали это сделать прохожие.



Пьяный водитель совершил ДТП в Харькове/ Источник: hk.npu.gov.ua

Однако 34-летний мужчина не шел на контакт с врачами, вел себя агрессивно. Пострадавших госпитализировали в сопровождении патрульного экипажа.

В приемном покое пьяный водитель начал бросаться в драку с патрульными, в результате чего один из полицейских получил телесные повреждения,

– сообщают в полиции.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет из-за угроз или насилия к работнику правоохранительных органов. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство.

Водитель после ДТП подрался с полицейскими/ Источник: hk.npu.gov.ua