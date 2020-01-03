Пьяный водитель в Киеве протаранил авто, а потом лег отдохнуть: фото
В Киеве пьяный водитель за рулем автомобиля Volkswagen влетел в припаркованное рядом авто Suzuki. После того виновник ДТП решил передохнуть.
Водитель вышел из своего автомобиля после столкновения и лег на землю, об этом сообщает Патрульная полиция Киева на своей странице в фейсбук.
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Мужчина не понял, что случилось, и как он оказался на месте ДТП. Правоохранители отмечают, что авария случилась еще утром 1 января на улице Тургеневской.
В полиции установили, что 57-летний водитель на опасной скорости не справился с управлением.
В результате столкновения автомобиль Volkswagen перевернулся набок, а Suzuki получил серьезные механические повреждения. Чудом, в этом дтп обошлось без травмированных. Пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке гражданин отказался,
– сообщают правоохранители.
В Киеве пьяный водитель решил поспать после ДТП / Фейсбук патрульной полции
На водителя Volkswagen патрульные составили протокол за управление в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения.
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