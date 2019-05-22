Напад на блокпост під Волновахою – перша трагедія війни на Донбасі

Рівно 5 років тому, 22 травня 2014 року, проросійські найманці здійснили напад на блокпост українських бійців під Волновахою.

Трагедія сталося о 4:30 ранку. На місці загинули 15 військовослужбовців 51-ї бригади, ще двоє померли від отриманих поранень. Наймолодшому з них був усього 21 рік...

Теракт. Масове підступне вбивство. За масштабами втрат на той час це стало першою подібною трагедією для українського війська. І, на жаль, не останньою.

Вічна пам'ять полеглим Героям! Ми пам'ятаємо і ніколи не пробачимо ворогові ні цю, ні інші трагедії.

22 травня 2014 рку, напад на блокпост під Волновахою: відео





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