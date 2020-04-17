Пыль вокруг Киева: насколько опасно и как защититься

Вокруг Киева образовалась густая аэрозоль из пыли, а власть просит жителей города не выходить на улицу и закрывать окна.

Подробнее о происхождении пыли и как от нее защититься – в комментарии 24 каналу объяснил доктор наук по экологической безопасности Максим Сорока.

► Причины появления пыли

Максим Сорока отметил, что не стоит спекулировать климатическим вопросом о причинах возникновения такой ситуации, ведь на образование пыли вокруг Киева мог повлиять ряд факторов.

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По словам эксперта, повлияли следующие факторы:

Климатический фактор. Увеличилось количество плоскостных источников образования мелкодисперсной пыли. Здесь речь идет не только о сухой земле, но и обо всех пепелищах, которые образовались в течение последних 3-х недель. Неблагоприятные метеорологические условия: высокая скорость ветра и перепады давления. Отсутствие автоматизированных систем мониторинга атмосферного воздуха.

О влиянии пожара в Чернобыльской зоне – то он способствовал образованию большого количества пепелищ. По словам Сороки, если говорить о пожарах, то результаты мониторинга, действительно, подтверждают их увеличение в 2020 году. Но в целом можно будет говорить только в конце года.

Изменение климата, которое отмечают во всем мире, повлияло и на пожар в Чернобыльской зоне. Хотя поджог совершил и человек, последствия стали катастрофическими из-за низкой влажности. Была очень малоснежная зима и весной, фактически, не было осадков – это отметил и.о. председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в эфире 24 каналу. Он пояснил, что влажность лесной прокладки и почвы – на низком уровне. Поэтому любой поджог, окурок, костер могут вызвать подобные масштабы.

Смог в Киеве утром 17 апреля / Фото 24 канала

► Происхождение пыли и ее состав

Доктор наук по экологической безопасности отметил, что называть явление дымом – некорректно.

"Это аэрозоль, который преимущественно содержит мелкодисперсную пыль, состоящую как из минеральных, так и из органических частиц. Откуда взялась эта пыль – очень интересный вопрос. К сожалению, из-за того, что мы можем пользоваться общественными системами мониторинга, можно отследить только то, где он начался. Это, действительно, территория Киевщины и севернее", – пояснил Сорока.

Но относительно химического состава – данные неизвестны. И здесь я надеюсь, что власть уже делает все возможное, чтобы отобрать пробы и сделать химический и структурный анализ. Только так мы сможем четко понять происхождение этой пыли. В любом случае она очень опасна,

– отметил эксперт.

Что известно о пыли вокруг КиеваВ пресс-служба Киевской городской государственной администрации заявили, что в Киеве 16 апреля в воздухе специалисты зафиксировали продукты горения и задымленность. По состоянию на утро 17 апреля воздух в Киеве самый загрязненный в мире. В то же время там отмечают, что радиационный фон в столице в пределах нормы.



По состоянию на 17 апреля мэр Киева Кличко заявил, что задымление в Киеве имеет три происхождения. Среди них и пожар в Чернобыльской зоне.



Зато директор Укргидрометцентра Кульбида отметил, что продукты горения из Чернобыльской зоны не могли попасть в Киев, а загрязнение воздуха в украинской столице связано с пылевой бурей и перемещением продуктов горения из Житомирской области.

► Прогнозы

Сорока добавил, что в Украине это не первое явление за последний месяц: такое уже наблюдали и в Западной Украине. Судя по опыту, показатели там нормализовались за 3 дня, после того, как нормализовали метеорологические условия.

Хочу отметить, что сейчас волна этого аэрозоля накрывает в прямом смысле Днепр, Запорожье, частично Кривой Рог и постепенно движется на юг страны,

– утверждает доктор наук.

► Как защититься

• Люди должны придерживаться мер карантина, ведь сейчас они почти однородные с мерами защиты от пыли.

Не выходите на улицу. Там вы будете раздражать свою легочную ткань. За небольшой промежуток времени вы, конечно, не испытываете вреда здоровью, но без надобности – не покидайте дом. Если посмотреть рекомендуемые уровни ВОЗ, то 20 минут пребывания даже при таких концентрациях – допустимы, хотя уже есть риски для здоровья. Оставляйте окна закрытыми. Проводите влажную уборку. Если вышли – только в средствах защиты органов дыхания. Нужны фильтрующие маски, даже лучше – респираторы. Простые медицинские маски здесь не помогут.

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"Хочу подчеркнуть, что в этих условиях самая сложная ситуация именно в больницах, где находятся люди с проблемами органов дыхания. Потому что больницы не оборудованы системами фильтрации, возникает вопрос: а чем им дышать? И окно не открыть, и нужен чистый воздух", – рассказал эксперт.

• Нужен ли бытовой очиститель воздуха

Сорока отметил, что очистители бывают разные – соответственно и результата не стоит ожидать от всех.

"Те, что имеют европейский сертификат безопасности, действительно эффективны. В любом случае даже влажная уборка помогает уберечь поверхности от дополнительного воздействия мелкодисперсных частиц. Это нормальная практика", – убежден эксперт.



Как защититься от пыли – советы от Минздрава / Инфографика Минздрава

• Вредные привычки

В такое время особенно важно отказаться от вредных привычек. И здесь Сорока советует возвращаться к рекомендациям ВОЗ:

Нужно отказаться от курения. Нужно прекратить употреблять алкоголь. Есть свидетельства, что сочетание этилового отравления и отравления мелкодисперсным пылью усиливают друг друга. Больше двигайтесь в помещение. Уделяйте время чему-то полезному, а не только лежанию на кровати.

Смотрите видеокомментарий Максима Сороки о пыли вокруг Киева: