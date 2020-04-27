Пылевая буря поднялась в Одесской области: видео, фото

Вечером 26 апреля в Окнянском районе Одесской области, что граничит с Молдовой, поднялся сильный ветер. Так как в районе долгое время не было дождей, в воздух поднялся песок.

Хотя погода ухудшилась в последние дни на территории всей Украины, в Одесской области ветер перерос в бурю. Об этом пишет местное издание "Думская" со ссылкой на очевидцев.

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На севере Одесской области – в Окнянском районе, который расположен возле соседней Молдовы, ветер поднял песчаную бурю. Местные жители отмечают, что это произошло из-за засухи и отсутствия осадков.

Пыльная буря в Одесской области – смотрите видео



"Пылевой занавес" в селе Ставрово в Одесской области / фото из фейсбук-страницы Александра Попеску

Некоторые видят в пылевой буре "предвестника большой беды" – деградацию земледелия.



К пылевой буре привела засуха / фото из фейсбук-страницы Александра Попеску

Где расположен Окнянский район Одесской области