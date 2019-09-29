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      Пылкую речь Греты Тунберг в ООН превратили в шведский death metal: видео

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      Грета Тунберг во время выступления в ООН
      Грета Тунберг во время выступления в ООН / Соцсети

      Сверхэмоциональную речь шведской эко-активистки Греты Тунберг, которую та произнесла на саммите ООН по вопросам изменения климата и благодаря которой стала известной на весь мир, превратили в неистовую метал-композицию. Также ее сопроводили соответствующими видеоэффектами.

      "Шведский death metal" от Греты Тунберг сейчас набирает популярность в Youtube. Автор ролика – участник индонезийской трэш-метал-группы Suaka Джон Молюск. Также он создал и фоновую музыку. Правда, в описании к видео есть маленькое уточнение – текст принадлежит Грете Тунберг.

      Советуем ознакомиться! Шведская школьница Грета Тунберг с сокрушительной речью выступила в ООН: кто эта юная эко-активистка

      В начале клипа Грета выходит на сцену, и через некоторое время начинают раздаваться тяжелые гитарные рифы, которые могут вывернуть наизнанку мозг каждого. Кроме того, Молюск голос молодой эко-активистки заменил своим собственным гроулингом. И теперь слова Тунберг "люди страдают, люди умирают" и "мы на пороге массового вымирания" звучат еще более убедительно.

      На момент публикации новости видео уже собрало более 1,7 миллиона просмотров.

      Грета Тунберг в ООН спела шведский death metal: смотрите видео

      Активно о Грете Тунберг заговорили после вышеупомянутого выступления на саммите ООН по вопросам климата. Тогда речь юной шведки получилась не только пылкой, но и довольно гневной. В частности, она заявила, что новое поколение наблюдает за действиями власти и начинает осознавать ее измену.

      Правда, о Грете знали еще и до этого – внимание общественности привлекали ее одиночные пикеты под парламентом Швеции. Тогда девушка шла на акции протеста вместо уроков в школе, а она требовала от властей действий по сохранению окружающей среды. В итоге ее инициативы стали известными в соцсетях, а затем их поддержали школьники в других странах мира.

      Грета Тунберг, Швеція, екологія, ООН
      Акция протеста Греты Тунберг против климатических проблем

      Оригинал речи Греты Тунберг на саммите ООН по вопросам изменения климата: видео

       

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      Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка ООН Экология Швеция
      Источник: 24 канал
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