Пышногрудая модель Деми Роуз похвасталась фигурой в купальнике: фото

Популярная британская модель Деми Роуз показала свою прекрасную фигуру во время отдыха на острове Сал, Кабо-Верде.

Несмотря на довольно расслабленный вид, Роуз следит за своей фигурой. 22-летняя Деми показала тонкую талию и пышные формы в красном вязаном купальнике.

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Деми Роуз на отдыхе

Ее бикини было красного цвета с красочными полосками, что еще больше подчеркивало золотистый загар модели.

Фото: Daily Mail

Кто такая Деми Роуз?

Деми Роуз Мауби родилась в городе Саттон Колфилд в Великобритании. В 2015 году она переехала в США и стала участницей модельного реалити-шоу TAZ'S MODELS.

Сейчас на Instagram модели подписаны более шести миллионов человек. В своем микроблоге девушка выкладывает съемки с фотосессий и много провокационных селфи. Девушка также часто участвует в обнаженных съемках.