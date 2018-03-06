Пышногрудая модель Деми Роуз похвасталась фигурой в купальнике: фото
Популярная британская модель Деми Роуз показала свою прекрасную фигуру во время отдыха на острове Сал, Кабо-Верде.
Несмотря на довольно расслабленный вид, Роуз следит за своей фигурой. 22-летняя Деми показала тонкую талию и пышные формы в красном вязаном купальнике.
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Деми Роуз на отдыхе
Ее бикини было красного цвета с красочными полосками, что еще больше подчеркивало золотистый загар модели.
Фото: Daily Mail
Кто такая Деми Роуз?
Деми Роуз Мауби родилась в городе Саттон Колфилд в Великобритании. В 2015 году она переехала в США и стала участницей модельного реалити-шоу TAZ'S MODELS.
Сейчас на Instagram модели подписаны более шести миллионов человек. В своем микроблоге девушка выкладывает съемки с фотосессий и много провокационных селфи. Девушка также часто участвует в обнаженных съемках.