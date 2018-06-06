Пышногрудая модель Деми Роуз прогулялась в прозрачном платье: фото
Британская модель Деми Роуз продолжает будоражить воображение поклонников, демонстрируя свою роскошную фигуру.
23-летняя модель посетила модное событие в Лондоне и сразу привлекла к себе внимание камер, пишет Daily Mail. Неугомонная Деми выбрала платье черное, через которое виднелось ее белье.
Деми Роуз
Девушка завершила образ черными босоножками на шпильках, черной сумочкой и насыщенным макияжем.
К слову, недавно Ким Кардашян опубликовала соблазнительную фотографию, где она одета в прозрачное платье.
Кто такая Деми Роуз?
Британская модель, параметры которой далеки от общепринятых стандартов. Но это не помешало Деми добиться успеха в модельном мире и в интернет-пространстве.
Источник: 24 Канал
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