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Пышногрудая модель Деми Роуз прогулялась в прозрачном платье: фото

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Деми Роуз
Деми Роуз / Фото из Іnstagram

Британская модель Деми Роуз продолжает будоражить воображение поклонников, демонстрируя свою роскошную фигуру.

23-летняя модель посетила модное событие в Лондоне и сразу привлекла к себе внимание камер, пишет Daily Mail. Неугомонная Деми выбрала платье черное, через которое виднелось ее белье.

Деми Роуз

Девушка завершила образ черными босоножками на шпильках, черной сумочкой и насыщенным макияжем.

К слову, недавно Ким Кардашян опубликовала соблазнительную фотографию, где она одета в прозрачное платье.

Кто такая Деми Роуз?
Британская модель, параметры которой далеки от общепринятых стандартов. Но это не помешало Деми добиться успеха в модельном мире и в интернет-пространстве.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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