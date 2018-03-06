Модель Кейт Аптон стала лицом итальянского бренда: пикантные фото

Американская актриса и модель Кейт Аптон стала лицом бренда Yamanay. 25-летняя знаменитость, известная своими пышными формами, снялась в соблазнительной фотосессии в нижнем белье из коллекции весна 2018.

Пикантную съемку провел фотограф Джампауло Сгура. Перед камерой Аптон появилась в светлом белье с цветочным принтом, синем и белом кружевном комплектах. На одном из фото модель игриво накинула на плечи атласный халат, который добавил легкости и сексуальности образу.

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Фотографии разместили на официальном сайте итальянского бренда Yamanay. Позировала известная модель на кровати и плетеном кресле, что выглядело очень соблазнительно. Откровенная фотосессия еще раз подчеркнула пышные и идеальные формы Аптон, которая не стесняется хвастаться своим телом.

Чувствую себя уверенно и красиво в интимных местах,

– откровенно подписала фотографии Кейт Аптон в Instagram.

Поклонники звезды не сдерживали комплиментов, отмечая невероятную красоту модели.

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 5 Бер 2018 р. о 4:13 PST

Кто такая Кейт Аптон?

Это популярная американская модель, которая начала свою карьеру в 2008 году с агентством Elite Model Management. С тех пор Аптон украшала обложки самых популярных глянцев. Впоследствии, в 2011 году знаменитость дебютировала как актриса в киноленте "Как украсть небоскреб". После этого Кейт Аптон приглашали играть в фильмах "Три придурка", "Другая женщина", "Остановка".