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Пышногрудая модель Риан Сагден обнажилась на пляже: фото 18+

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Сексуальная Риам Сагден
Сексуальная Риам Сагден / Фото из открытых источников

Британская манекенщица Риан Сагден, несмотря на насыщенный график, нашла время для отдыха. Однако загорать звезда решила топлесс, что зафиксировали папарацци.

Модель выбрала для отдыха солнечный остров Ибица, в Испании. Об этом сообщает The Daily Mail. 

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Известно, что на остров Риан Сагден отправилась со своим женихом Оливером Меллором. Сначала модель наслаждалась солнечными лучами в ярком красном купальнике. Звезда продемонстрировала идеальный пресс и аппетитные формы.

 


Модель Риан Сагден на отдыхе

Впоследствии модель решила получить равномерный загар на теле, следовательно, не комплексуя, посреди дня скинула верх купальника, обнажив свою пышную грудь. Риан Сагден устроилась на лежаке, прикрыв живот полотенцем. При этом манекенщица продолжила загорать топлесс. 


Оголенная Риан Сагден


Пикантные фото Риан Сагден


Модель Риан Сагден на отдыхе в Испании

Теги: LifeStyle отдых Мода
Источник: 24 Канал
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