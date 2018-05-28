00:36
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
25°C 13°C
  • среда
    26°C 11°C
  • четверг
    27°C 15°C
  • пятница
    21°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Пышногрудая модель Риан Сагден обнажилась на пляже Турции: фото 18+

439 Читати новину українською
Британская модель Риан Сагден
Британская модель Риан Сагден

Британская модель Риан Сагден не скрывала своей сексуальности во время отдыха, поэтому сделала снимки с обнаженной грудью. Фотографии появились на Instagram странице модели.

Британка Риан Сагден может смело писать о своем успехе книгу. 31-летняя девушка сначала работала обычным системным администратором, пока её не заметил работник модельного агентства. Пышногрудой Риан Сагден предложили съемку, после чего она решила начать карьеру манекенщицы и подписала контракт. С тех пор модель часто украшает обложки глянца и появляется в рекламных кампаниях брендов.

Читайте также: Роскошная модель Эльза Хоск обнажилась перед камерой: соблазнительные фото

Несмотря на напряженный рабочий график звезда также находит время для отдыха. На этот раз Риан Сагден выбрала солнечную Турцию. Звезда понежилась на пляжах Анталии, демонстрируя свою стройную талию.

Однако не только фото в купальнике появились на ее странице в Instagram. Модель не постеснялась позировать перед камерой в одних трусах. Риан Сагден устроилась у бассейна, повернувшись спиной к фотографу. Звезда смотрела на сказочный морской пейзаж, игриво вытянув руки вдоль тела.

Читайте также: Белла Хадид засветила идеальную фигуру во время отдыха в Монако: соблазнительные фото

На другом фото модель сидит на кресле, сексуально прикрывая грудь руками. Обольстительная Риан Сагден при этом пьет напиток. Звезда обнажила свою пышную грудь, не скрывая своей привлекательности.

Не обошлось на отдыхе и без фото в постели. Модель прикрыла свои аппетитные формы покрывалом и засветила очаровательное кольцо. Поскольку на курорте Риан Сагден отдыхает со своим агентом Оливером Мэллори. Вероятно, именно он был фотографом пикантных снимков манекенщицы и предложил ей выйти замуж. Судя по фотографий, произошло это во время романтического ужина.

 

Теги: LifeStyle отдых Новости Турции Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 28 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 28 мая: Сенцов согласился на терапию и история спайдермена из Парижа
28 мая, 22:06 Главные новости 28 мая: Сенцов согласился на терапию и история спайдермена из Парижа
137
На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
28 мая, 22:01 На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
Дід Панас 2024
Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
28 мая, 21:01 Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
Іван Яковина 438
Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
28 мая, 19:02 Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
Анастасія Ковач-Петрушенко 526
Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
28 мая, 16:01 Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
Юрій Бутусов 2488
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук