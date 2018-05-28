Пышногрудая модель Риан Сагден обнажилась на пляже Турции: фото 18+

Британская модель Риан Сагден не скрывала своей сексуальности во время отдыха, поэтому сделала снимки с обнаженной грудью. Фотографии появились на Instagram странице модели.

Британка Риан Сагден может смело писать о своем успехе книгу. 31-летняя девушка сначала работала обычным системным администратором, пока её не заметил работник модельного агентства. Пышногрудой Риан Сагден предложили съемку, после чего она решила начать карьеру манекенщицы и подписала контракт. С тех пор модель часто украшает обложки глянца и появляется в рекламных кампаниях брендов.

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Несмотря на напряженный рабочий график звезда также находит время для отдыха. На этот раз Риан Сагден выбрала солнечную Турцию. Звезда понежилась на пляжах Анталии, демонстрируя свою стройную талию.

Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers) 22 Тра 2018 р. о 8:48 PDT

Однако не только фото в купальнике появились на ее странице в Instagram. Модель не постеснялась позировать перед камерой в одних трусах. Риан Сагден устроилась у бассейна, повернувшись спиной к фотографу. Звезда смотрела на сказочный морской пейзаж, игриво вытянув руки вдоль тела.

Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers) 24 Тра 2018 р. о 8:54 PDT

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На другом фото модель сидит на кресле, сексуально прикрывая грудь руками. Обольстительная Риан Сагден при этом пьет напиток. Звезда обнажила свою пышную грудь, не скрывая своей привлекательности.

Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers) 27 Тра 2018 р. о 2:29 PDT

Не обошлось на отдыхе и без фото в постели. Модель прикрыла свои аппетитные формы покрывалом и засветила очаровательное кольцо. Поскольку на курорте Риан Сагден отдыхает со своим агентом Оливером Мэллори. Вероятно, именно он был фотографом пикантных снимков манекенщицы и предложил ей выйти замуж. Судя по фотографий, произошло это во время романтического ужина.

Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers) 28 Тра 2018 р. о 2:23 PDT