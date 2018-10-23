11:20
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Пышногрудая модель Риан Сагден вернулась к горячим съемкам: фото 18+

      659 Читати новину українською
      Риан Сагден
      Риан Сагден / Фото из соцсетей

      Британская модель Риан Сагден, которая является одной из популярных манекенщиц, рекламирующих нижнее белье, вернулась к работе. На днях звезда показала результаты первых съемок.

      Со дня свадьбы Риан Сагден и ее агента Оливера Меллора прошел всего месяц, как знаменитость вернулась к сексапильным съемкам. Загорелая после медового месяца в Турции модель похвасталась своими формами в сети.

      Читайте также: Пышногрудая модель Риан Сагден опубликовала сексапильные фото с медового месяца: 18+

      Звезда показала, как происходят ее ежедневные съемки. Пышногрудая Риан Сагден одела сексуальное боди с кружевом, которое подчеркнуло ее аппетитные формы и тонкую талию. Манекенщица сплела волосы в хвост и приоткрыла рот, что выглядело очень соблазнительно.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers)

       

      По словам Риан Сагден, это была съемка для горячего календаря. Ежегодно звезда соглашается украшать сексапильное издание, которое мгновенно раскупают во всей Европе.

      Кроме этого, в блоге модели появились и другие пикантные фото, которые могут войти в календарь. Риан выбирала провокационные позы в черном, сиреневом, белом, красном и зеленом нижнем белье.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers)

       

      Кто такая Риан Сагден?Британка, которая может смело писать книгу о своем успехе. 31-летняя красавица сначала работала обычным системным администратором в кафе, пока ее не заметил сотрудник модельного агентства Оливер Меллор. Пышногрудой Риан предложили съемку, которая очень понравилась ей. После этого британка решила начать карьеру модели и подписала контракт. С тех пор модель часто украшает обложки глянцев и появляется в рекламных кампаниях брендов.

      Во время отдыха агент модели Оливер Меллор сделал ей предложение. На протяжении нескольких месяцев пара планировала свадьбу, а 23 сентября стало известно, что влюбленные обменялись клятвами в Турции. Новоиспеченные супруги остались в стране на медовый месяц.

      Теги: LifeStyle Мода Великобритания
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук