Пышногрудая модель Риан Сагден вернулась к горячим съемкам: фото 18+

Британская модель Риан Сагден, которая является одной из популярных манекенщиц, рекламирующих нижнее белье, вернулась к работе. На днях звезда показала результаты первых съемок.

Со дня свадьбы Риан Сагден и ее агента Оливера Меллора прошел всего месяц, как знаменитость вернулась к сексапильным съемкам. Загорелая после медового месяца в Турции модель похвасталась своими формами в сети.

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Звезда показала, как происходят ее ежедневные съемки. Пышногрудая Риан Сагден одела сексуальное боди с кружевом, которое подчеркнуло ее аппетитные формы и тонкую талию. Манекенщица сплела волосы в хвост и приоткрыла рот, что выглядело очень соблазнительно.

По словам Риан Сагден, это была съемка для горячего календаря. Ежегодно звезда соглашается украшать сексапильное издание, которое мгновенно раскупают во всей Европе.

Кроме этого, в блоге модели появились и другие пикантные фото, которые могут войти в календарь. Риан выбирала провокационные позы в черном, сиреневом, белом, красном и зеленом нижнем белье.

Кто такая Риан Сагден?Британка, которая может смело писать книгу о своем успехе. 31-летняя красавица сначала работала обычным системным администратором в кафе, пока ее не заметил сотрудник модельного агентства Оливер Меллор. Пышногрудой Риан предложили съемку, которая очень понравилась ей. После этого британка решила начать карьеру модели и подписала контракт. С тех пор модель часто украшает обложки глянцев и появляется в рекламных кампаниях брендов.



Во время отдыха агент модели Оливер Меллор сделал ей предложение. На протяжении нескольких месяцев пара планировала свадьбу, а 23 сентября стало известно, что влюбленные обменялись клятвами в Турции. Новоиспеченные супруги остались в стране на медовый месяц.