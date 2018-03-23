Пышногрудая Памела Андерсон шокировала своим видом

Американский секс-символ, пышногрудая модель и актриса Памела Андерсон поразила появлением на светском мероприятии в Испании. Поклонников шокировала и фигура 50-летней знаменитости, и лицо с синяками.

Памелу Андерсон пригласили на престижное светское мероприятие The Global Gift Gala, которое прошло в одном из музеев Мадрида. Однако ожидаемое появление звезды шокировало и поклонников, и журналистов.

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Для светского мероприятия модель надела атласное приталенное платье фиолетового цвета, которое подчеркнуло пышные формы 50-летней звезды. Платье также показало неидеальный живот знаменитости. Образ Памела Андерсон дополнила элегантными туфлями на каблуках.

Памела Андерсон

Вероятно, звезда недавно обращалась к врачам и делала косметические процедуры, поскольку морщин в модели стало значительно меньше. Однако темные синяки под глазами и странные отеки испортили весь вид Памелы Андерсон. Она выглядела устало, а также искренняя улыбка не улучшила ситуацию.



Памела Андерсон в Мадриде



Шокирующий вид Памелы Андерсон

Памела Андерсон посетила светское мероприятие