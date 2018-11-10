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      Пышнотелая Эшли Грэм надела яркий купальник и ролики в яркой съемке: фото

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      Эшли Грэм для Swimsuits For All
      Эшли Грэм для Swimsuits For All / Instagram / @swimsuitsforall

      Американская plus-size модель Эшли Грэм порадовала поклонников новой фотоисторией. Звезда снялась для женского бренда купальников Swimsuits For All и примерила несколько пикантных образов.

      Американская компания купальников часто приглашает знаменитую модель для новых коллекций бренда. Так и произошло на этот раз, когда 31-летняя Эшли снялась в ярких образах для анонсированной линейки купальных костюмов.

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      На новом фото модель позировала в сочном розовом купальнике сплошного покроя, который имеет несколько вырезов в зоне спины. Он прекрасно подчеркнул форму груди и талии женщины. Для завершения летнего look Эшли надела на голову стильное кепи, а на ноги обула бирюзовые ролики.


      Эшли Грэм для Swimsuits For All / Instagram

      Несмотря на то, что фотосессия проходила в песчаной местности и, скорее всего, она не смогла насладиться катанием на роликах, они прекрасно подходили в тон к машине, которая была особенно популярной в 70-90-е годы прошлого века.

      Звездный стилист Грэм также разместила в своем Instagram фото, на котором она делает прическу модели за кулисами съемки.

      Ешлі Грем
      Эшли Грэм готовится для фотосессии купальников Swimsuits For All / Instagram


      Эшли Грэм / Instagram

       

      Но это не единственные кадры, которыми Эшли смогла порадовать фанатов. На странице бренда появилась еще одна фотография, на которой Эшли демонстрирует очаровательный купальник в черно-белую полоску. Вещь из новой коллекции уже появится в продаже в январе 2019 года.


      Эшли Грэм для Swimsuits For All / Instagram

      Теги: LifeStyle Мода Эротика Эшли Грем
      Источник: 24 Канал
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