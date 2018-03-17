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Пышнотелая Эшли Грэм показала пикантные фото в купальнике

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Эшли Грэм снялась в купальнике
Эшли Грэм снялась в купальнике / Фото из соцсетей

Популярная модель plus-size Эшли Грэм приняла участие в пикантной фотосессии на пляже. Звезда позировала в закрытом купальнике, игриво выгибая тело.

Соблазнительные фото модель опубликовала на странице в Instagram.

Эшли Грэм, известная своими пышными формами, не стесняется демонстрировать свое тело в белье. Так, модель plus-size согласилась на соблазнительную фотосессию.

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Американская звезда позирует перед камерами на пляже. На одном из фото звезда стоит на коленях, опершись руками на песок. При этом Эшли Грэм игриво выгнула спину, что придало ее образу еще большей сексуальности. На другом снимке модель устроилась на камне, выбрав пикантную позу.

Пользователи соцсети с восторгом комментировали новые фото Эшли Грэм, отмечая ее красоту и гибкость.

Beach Please

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

️️️️️️️️

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

Теги: LifeStyle Мода Эшли Грем
Источник: 24 Канал
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