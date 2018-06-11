Пышнотелая Эшли Грэм поразила ярким образом: фото

Роскошная Эшли Грэм очаровала поклонников в социальной сети новыми снимками. Звезда позировала перед камерой в ярком наряде.

Популярная американская модель plus-size Эшли Грэм не стесняется своих пышных форм, а наоборот не прекращает демонстрировать их в новых "луках". Таким образом манекенщица стремится доказать всем женщинам, их тело – прекрасное, поэтому не стоит скрывать его за объемной одеждой.

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В новом образе модель доказала свою позицию. Эшли Грэм позировала перед камерой в атласном красном платье, которая подчеркнула пышные формы звезды. К роскошному платью модель подобрала босоножки на каблуках. Волнистые волосы и идеальный макияж завершили яркий образ манекенщицы.

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 10 Чер 2018 р. о 2:41 PDT

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 10 Чер 2018 р. о 2:42 PDT

Известно, что в стильном образе Эшли Грэм посетила светскую вечеринку, где счастливо позировала перед камерой с другими манекенщицами.

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 10 Чер 2018 р. о 2:38 PDT