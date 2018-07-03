Пышнотелая Эшли Грэм снялась на обложку глянца: фото

Одна из самых известных моделей plus-size в мире Эшли Грэм снялась на обложку британского журнала Haper's Bazaar.

На обложке Эшли Грэм позирует в пышном платье от Dolce & Gabbana с золотыми серьгами. Об этом модель рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

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Люди всегда называют меня смелой или храброй, но это прекрасно, когда умеешь показать свое истинное я,

– рассказала Эшли изданию.

"Я хочу быть примером, чтобы позволить женщинам быть такими, какими они есть. Вот почему это соединяется на более глубоком уровне с разными возрастами, расами и размерами. В конце концов, речь идет о всем женском населении", – добавила она.

Напомним, накануне Эшли Грэм стала одной из первых моделей plus-size, которая снялась на обложку арабского Vogue. Главной темой номера стала "Body Revolution". В выпуск вошли материалы о женщинах с разными типами фигур и внешности.