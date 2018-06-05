Пышнотелая Эшли Грэм загорала у бассейна Майами: пикантные фото

Пышнотелая модель Эшли Грэм с удовольствием нежилась под солнцем в Майами, США, демонстрируя тело в стильном купальнике.

Об этом пишут на The Daily Mail.

Для принятия солнечных ванн 3 июня звезда выбрала модный черный купальник, который отлично подчеркивал ее грудь и ягодицы. Свой пляжный выход 30-летняя Эшли завершила трендовыми черными очками и украшениями.

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А чтобы совсем расслабиться, модель пробовала охлаждающий напиток и весело общалась с друзьями. Грэм совсем не стеснялась своего целлюлита и игриво опускала шлейки от купальника на груди, чтобы получить равномерный загар.

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Также недавно Эшли Грэм примерила новый сплошной купальник черного цвета марки "Swimsuits For All".