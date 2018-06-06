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Пышнотелая кузина сестер Хадид рассказала о трудностях из-за избыточного веса: фото

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Джоанн ван дер Херика
Джоанн ван дер Херика / Instagram

Модель "плюс-сайз" Джоанн ван дер Херика, которая является сестрой звездных Джиджи и Беллы Хадид, мотивирует своих сторонников в социальных сетях. Девушка рассказала о своих трудности из-за избыточного веса, но вместе с этим отмечает, что нужно любить и гордиться собственным телом без комплексов.

Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

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Каждое тело идеально для бикини. Недавно я набрала вес и это было трудно понять для меня последние несколько дней. Даже если я постоянно выгляжу уверенной, это не так. Я до сих пор одержима своим весом. Первая вещь, которую я делаю, когда набираю вес – это заставляю чувствовать себя еще хуже. Но это так не должно быть,
– призналась plus-size модель.

Джоанн ван дер Херика опубликовала свои фото в купальнике отметив своим сторонникам, что избыточный вес, или его потеря – не плохая вещь.

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"Приближается лето, и вам не надо скрывать свое тело. Надо украшать его и гордиться им. Если я могу это сделать, Вы также сможете это сделать", – заявила Джоанн.

Джоанн ван дер Херіка

Джоанн ван дер Херіка

Джоанн ван дер Херіка
Джоанн ван дер Херика / Instagram

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Мода Джиджи Хадид Белла Хадид
Источник: 24 Канал
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