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Пышнотелая модель Искра Лоуренс показала соблазнительные фото в купальнике

298 Читати новину українською
Искра Лоуренс
Искра Лоуренс / Фото из открытых источников

Модель plus-size Искра Лоуренс засветила аппетитные формы в пляжном наряде. Фото с отдыха она опубликовала в своем блоге.

Перед камерой Искра Лоуренс позировала в ярком купальнике. Звезда оперлась на дерево, спрятав руки позади себя. Пышнотелая модель показала рельефное тело и аппетитные формы, что отметили и ее поклонники в сети.

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"Я сама добилась успеха, потому что даже когда меня пригласили в мир моды, сказали, что я слишком молода, чтобы быть моделью plus-size. Но я потратила последние 14 лет на то, чтобы стать тем, кем сейчас является. Поэтому никогда не переставай верить в себя. Даже если ваша семья не богата, это не значит, что вы не сможете достичь успеха, вам просто придется еще больше работать. Даже если люди смеются над вами, реализуйте свои мечты. Празднуйте маленькие победы и делайте выводы из ваших ошибок и неудач", – мотивационно написала Искра Лоуренс в сообщении.

 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 

Стоит отметить, что сейчас модель не смотря на все трудности достигла немалых высот. Искра Лоуренс – одна из самых популярных пышнотелых моделей, которая украшает глянцы и снимается в откровенных фотосессиях. Её аппетитные формы стали ключом к успеху. Поэтому Искра Лоуренс, как и ее коллега Эшли Грэм уверяют женщин, что не стоит стесняться своего тела.

В подтверждение своих слов модель каждый раз демонстрирует пикантные фото в блоге.

 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 

 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 

 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 

 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 

 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 

Теги: Мода LifeStyle
Источник: 24 Канал
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