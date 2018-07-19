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Пышнотелая модель Эшли Грэм курьезно ответила на слухи о беременности: фото

286 Читати новину українською
Эшли Грэм
Эшли Грэм / GettyImages

Одну из самых известных plus-size моделей Эшли Грэм заподозрили в беременности. Однако, Эшли забавно опровергла эти слухи.

Видео, которое вызвало активное обсуждение в сети, Эшли опубликовала на своей странице в Instagram.

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Эшли Грэм сняла себя на видео в бикини. Некоторые пользователи социальных сетей начали обсуждать живот пышнотелой модели и поздравлять ее с беременностью.

К примеру, одна поклонница написала: "Доброе утро, Эшли! Выглядит хорошо... беременный живот". Фанаты долго ждали ответ. Сама Эшли забавно прокомментировала сообщение пользовательницы.

"Это просто жир", – ответила Эшли Грэм.

ешлі грем
Скриншот / Instagram Эшли Грэм

Смотрите видео с Эшли Грэм:

 

Теги: LifeStyle Мода Эшли Грем
Источник: 24 Канал
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