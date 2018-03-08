Пышнотелая модель Эшли Грэм очаровала стильным образом на светском мероприятии: фото
Американская модель plus-size Эшли Грэм поразила поклонников ярким образом на премьере киноленты "Складки времени".
Эффектные фото появились на Instagram-странице знаменитости.
Для светского мероприятия Эшли Грэм выбрала яркое платье, которое подчеркнуло пышные формы модели. Красное платье с черным орнаментом звезда заказала у известного дизайнера Майкла Корса.
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Стильный и соблазнительный образ Эшли Грэм дополнила черными туфлями на каблуках. Кроме того, звезда сплела волосы в сдержанную прическу и подчеркнула стиль нежным макияжем.
Сторонники модели не сдерживали эмоций в комментариях, отмечая красоту и стиль модного "лука".
Эшли Грэм на премьере кинофильма
Яркий образ Эшли Грэм
Элегантная Эшли Грэм очаровала стильным образом