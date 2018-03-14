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Пышнотелая модель Эшли Грэм похвасталась элегантным нарядом: очаровательные фото

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Эшли Грэм похвасталась стильными фотографиями
Эшли Грэм похвасталась стильными фотографиями / Соцсети

Популярная американская модель plus-size Эшли Грэм очаровала фотографиями в стильной платье.

Соответствующие фото появились на Instagram странице звезды.

Эшли Грэм, которая любит кичиться аппетитными формами в откровенных нарядах, все чаще выбирает выдержанные стильные платья. Так, модель опубликовала снимок, на котором она позирует перед камерой в черном платье. Наряд легко открывает плечи Эшли Грэм, добавляя ее образу игривости.

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Модель дополнила стильный "лук" аксессуарами и сделала макияж с акцентом на глаза.

"Прекрасно выглядите", "Такая красивая", "Невероятная", "Как с обложки глянца", – с восторгом комментировали фото поклонники. Почти 100 тысяч человек уже лайкнули фотографию Эшли Грэм и продолжают ее засыпать комплиментами.


Эшли Грэм похвасталась стильным платьем


Модель Эшли Грэм показала новый "лук"

Пышнотелая Эшли Грэм поразила своей красотой


Эшли Грэм сделала новую фотосессию


Новый образ Эшли Грем

Теги: LifeStyle Мода Фотоновости Эшли Грем
Источник: 24 Канал
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