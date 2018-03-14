Пышнотелая модель Эшли Грэм похвасталась элегантным нарядом: очаровательные фото

Популярная американская модель plus-size Эшли Грэм очаровала фотографиями в стильной платье.

Соответствующие фото появились на Instagram странице звезды.

Эшли Грэм, которая любит кичиться аппетитными формами в откровенных нарядах, все чаще выбирает выдержанные стильные платья. Так, модель опубликовала снимок, на котором она позирует перед камерой в черном платье. Наряд легко открывает плечи Эшли Грэм, добавляя ее образу игривости.

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Модель дополнила стильный "лук" аксессуарами и сделала макияж с акцентом на глаза.

"Прекрасно выглядите", "Такая красивая", "Невероятная", "Как с обложки глянца", – с восторгом комментировали фото поклонники. Почти 100 тысяч человек уже лайкнули фотографию Эшли Грэм и продолжают ее засыпать комплиментами.



Эшли Грэм похвасталась стильным платьем



Модель Эшли Грэм показала новый "лук"

Пышнотелая Эшли Грэм поразила своей красотой



Эшли Грэм сделала новую фотосессию



Новый образ Эшли Грем