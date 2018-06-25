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Пышнотелая модель Эшли Грэм показала фото с мамой в купальниках

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Эшли Грэм
Эшли Грэм / Instagram

Знаменитая модель plus-size Эшли Грэм поздравила свою маму с днем рождения и показала поклонникам в соцсети их совместное фото в ярких купальниках.

Девушка опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.

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В комментариях поклонники модели отметили, что Эшли на фото выглядит стройнее. Кроме того, некоторые из Интернет-пользователей отметили, что мать Линда больше похожа на ее сестру.

ешлі грем з мамою
Эшли Грэм с мамой / Instagram

Теги: LifeStyle Эшли Грем Мода
Источник: 24 Канал
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