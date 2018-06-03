Пышнотелая модель Эшли Грэм показала соблазнительные формы в купальнике: фото

Известная plus-size модель Эшли Грэм показала пышные формы в открытом купальнике во время отдыха.

Девушка опубликовала новые пикантные фото на своей странице в Instagram.

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Одна из самых известных plus-size модель в мире часто фотографируется в нижнем белье и в купальниках. При этом на фото иногда видно целлюлит, однако Эшли не скрывает этого и этим собирает много поклонников, которые выступают за естественную красоту женщин.

В комментариях под фотографиями много интернет-юзеров пишут комплименты девушке, называя ее невероятной и сексуальной.



Эшли Грэм в купальнике / Instagram



Эшли Грэм в купальнике / Instagram



Эшли Грэм в купальнике / Instagram



Эшли Грэм в купальнике / Instagram