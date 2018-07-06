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Пышнотелая модель Эшли Грэм показала свой итальянский отдых с мужем: фото

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Эшли и Джастин Эрвин
Эшли и Джастин Эрвин / Instagram

Знаменитая plus-size модель Эшли Грэм с мужем Джастином Эрвином посетила вечеринку Dolce & Gabbana на озере Комо в Италии.

Модель опубликовала фотографии на своей странице в Instagram.

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Доменико Дольче и Стефано Габбана подготовили для любителей моды необычную презентацию сразу нескольких коллекций. Дизайнеры собрали свои творения на борту яхты "Конкордия", пришвартованной на озере Комо.

"Насколько мы милые", – прокомментировала снимок на яхте на итальянском языке Эшли.

 

che belli che siamo

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

 

Смотрите видео с вечеринки Dolce & Gabbana:

 

Отметим, что Эшли Грэм для вечеринки надела облегающее платье с цветочным принтом от Dolce & Gabbana и босоножки на каблуках.

ешлі грем
Эшли Грэм с супругом / Instagram-сториз

ешлі грем

Эшли Грэм с супругом / Instagram-сториз

ешлі грем

Эшли Грэм с супругом / Instagram-сториз

Теги: LifeStyle Мода Отдых VIP отдых Эшли Грем
Источник: 24 Канал
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