Пышнотелая модель Эшли Грэм потрясла кадрами с изнурительной тренировки: видео

Популярная американская модель plus-size Эшли Грэм показала, как проходит обычная ее тренировка. Звезда, которая, казалось бы, не слишком следит за своей фигурой, продемонстрировала свои изнурительные упражнения.

Соответствующее видео появилось на Instagram странице модели.

На кадрах Эшли Грэм поднимает спортивный инвентарь с гирями. При этом на шее у модели сидит девушка, которая, по словам звезды, является ее сестрой.

Читайте также: Пышнотелая Эшли Грэм показала пикантные фото в купальнике

Надо поднять мою сестру,

– прокомментировала видео Эшли Грэм.

Такое сложное упражнение подтвердило, что пышнотелая модель не только поедает вкусную выпечку, что недавно продемонстрировала в социальной сети, но и упорно тренируется, сохраняя аппетитные формы.

Вероятно, Эшли Грэм выбрала обычный спортзал, где сотрудничает с личным тренером, поскольку звезда выполняла упражнения, когда на заднем фоне человек забавно позировал перед камерой, привлекая к себе внимание. При этом он не знал, что тренер снимает видео. Когда мужчине это сказали, он приплясывая вышел из кадра. Такая забавная ситуация изрядно насмешила поклонников звезды, которые комментировали и физическую форму Эшли Грэм, и подтанцовку позади нее.