Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии для глянца

Американская модель plus-size Эшли Грэм не перестает удивлять поклонников неожиданными перевоплощениями на съемках. Так, звезда примерила сексуальный образ, который напоминал легендарную актрису Софи Лорен в фильме "Больше, чем чудо".

Много поклонников Эшли Грэм уже знают, насколько эффектно модель смотрится в роскошных платьях или дорогом нижнем белье. Однако знаменитость решила поэкспериментировать с образами и принять участие в обольстительной фотосессии в роли крестьянки, передает buro247.

Читайте также: Эшли Грэм ошеломила обольстительной фигурой после похудения: фото

Перед камерой пышнотелая манекенщица позировала в сексапильном наряде, который подчеркнул ее аппетитные формы. Эшли Грэм примеряла пышные платья с тугим корсетом, в котором грудь модели казалась еще больше. Кроме этого, звезда снялась в соблазнительных топах и миди-юбках. Даже обычные платья с ретро-принтом выглядели на Эшли Грэм очень сексуально.

Стоит отметить, что такие горячие образы пышнотелая модель примерила накануне своего дня рождения. Эшли Грэм стала звездой нового выпуска журнала Vogue Paris. Стильную и пикантную фотосессию для глянца создала фэшн-фотограф Лахлан Бэйли, которая необычно показала зажигательную модель. Съемку художница назвала La Superbe, что в переводе означает "прекрасная".