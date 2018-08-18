Пышнотелая модель Тесс Холлидей показала соблазнительные фото с отдыха: фото

Американская модель plus-size Тесс Холлидей позировала перед камерой в пляжном наряде. Звезда зажгла пышные формы и показала тело в провокационных позах.

Тесс Холлидей – одна из самых популярных моделей мира. Хотя звезда весит более 150 килограммов, это отнюдь не мешает ей строить успешную карьеру манекенщицы и сниматься в стильных фотосессиях для глянца.

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Допис, поширений T E S S (@tessholliday) 20 Лип 2018 р. о 4:23 PDT

Пышные формы Тесс Холлидей не скрывает, а наоборот гордится ими. Модель plus-size любит обнажать свое тело, щеголяя пикантными фото в Instagram.

На новых фотографиях манекенщица позировала перед камерой в пляжном наряде у бассейна. На отдыхе Тесс Холлидей примерила сплошной купальник с обольстительным вырезом. Кроме этого, она полностью обнажила свою грудь, игриво прикрыв аппетитные формы руками.

Допис, поширений T E S S (@tessholliday) 13 Сер 2018 р. о 9:46 PDT

Допис, поширений T E S S (@tessholliday) 16 Сер 2018 р. о 11:56 PDT