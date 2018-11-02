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      Пышнотелая модель Тесс Холлидей показалась в прозрачном топе без белья

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      Тесс Холлидей
      Тесс Холлидей / Фото из Іnstagram

      Самая известная модель plus-size Тесс Холлидей, вес которой около 150 килограмм, не стесняется публиковать кадры в нижнем белье или купальниках. Кроме того, она часто делится абсолютно голыми фото.

      Для Хэллоуина Тесс выбрала также провокационный и смелый look – прозрачный комплект с иллюстрацией скелета.

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      Тесс Холлидей

      Топ, под которым не было белья, едва прикрывал пышную грудь модели, но это никак не смутило Холлидей.

      Модель часто демонстрирует результат сексуальных фотосессий, которые вызывают у пользователей и восхищение, и одновременно возмущение.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений T E S S (@tessholliday)

      Кто такая Тесс Холлидей?
      33-летняя успешная американская модель весом 155 кг. Тесс также активистка "бодипозитива", выступающая с лекциями.

      Теги: LifeStyle Мода
      Источник: 24 Канал
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