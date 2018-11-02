Пышнотелая модель Тесс Холлидей показалась в прозрачном топе без белья

Самая известная модель plus-size Тесс Холлидей, вес которой около 150 килограмм, не стесняется публиковать кадры в нижнем белье или купальниках. Кроме того, она часто делится абсолютно голыми фото.

Для Хэллоуина Тесс выбрала также провокационный и смелый look – прозрачный комплект с иллюстрацией скелета.

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Тесс Холлидей

Топ, под которым не было белья, едва прикрывал пышную грудь модели, но это никак не смутило Холлидей.

Модель часто демонстрирует результат сексуальных фотосессий, которые вызывают у пользователей и восхищение, и одновременно возмущение.

Кто такая Тесс Холлидей?

33-летняя успешная американская модель весом 155 кг. Тесс также активистка "бодипозитива", выступающая с лекциями.