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Пышнотелая модель Тесс Холлидей в игривой съемке показала фигуру: фото

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Тесс Холлидей
Тесс Холлидей / Фото из Іnstagram

Одна из самых известных моделей plus size Тесс Холлидей не скрывает за одеждой свои пышные формы и при каждом удобном случае демонстрирует обнаженное тело.

Тесс выложила в Instagram соблазнительные кадры, на которых в виде "бэби-долл" позирует в кружевном красном боди и с большим мишкой.

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Тесс Холлидей

"Мечтаю про торт", – подписала модель снимок.

Кстати, у 32-летней модели большая армия поклонников, в Instagram у нее 1,5 миллиона подписчиков.

Теги: Мода LifeStyle
Источник: 24 Канал
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