Пышнотелая модель Тесс Холлидей в игривой съемке показала фигуру: фото
Одна из самых известных моделей plus size Тесс Холлидей не скрывает за одеждой свои пышные формы и при каждом удобном случае демонстрирует обнаженное тело.
Тесс выложила в Instagram соблазнительные кадры, на которых в виде "бэби-долл" позирует в кружевном красном боди и с большим мишкой.
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Тесс Холлидей
"Мечтаю про торт", – подписала модель снимок.
Кстати, у 32-летней модели большая армия поклонников, в Instagram у нее 1,5 миллиона подписчиков.
Источник: 24 Канал
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