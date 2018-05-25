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Пышнотелая Тесс Холлидей готовит судебный иск за изменение ее фигуры

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Тесс Холлидей готовит судебный иск против мобильного приложения
Тесс Холлидей готовит судебный иск против мобильного приложения / Getty images

Известная модель plus-size Тесс Холлидей не скрывает своей пышной фигуры, а наоборот гордится ей. Однако в рекламе мобильного приложения из манекенщицы сделали стройную девушку, что возмутило американку.

Технологии активно развиваются, поэтому пользователям смартфонов предлагают приложения для максимально быстрого редактирования фото. Так, с помощью специальных программ можно с легкостью избавиться от морщин на фотографиях, добавить других цветов и убрать лишние килограммы с талии. Именно это больше всего возмутило Тесс Холлидей, которая не по своей воле стала моделью для рекламы мобильного приложения.

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На своей странице в Instagram знаменитость рассказала об отношении к этому ролику и даже анонсировала обращение в суд.

В мире много проплаченного контента, в частности, чаев для плоских животов, леденцов для подавления аппетита (их очень много). Для меня важно сказать вам всем, что я никогда не была и не буду партнером бренда или никогда не буду давать платный контент, если честно это не буду использовать и не посоветовала бы лучшей подруге,
– отметила Тэсс Холлидей.

При этом модель отметила, что к ней неоднократно обращались производители, которые хотели, чтобы она стала лицом их бренда. Однако Тесс Холлидей не собирается советовать людям то, что не работает, что не поможет им. Поэтому наглое использование ее лица в рекламе приложения, которое убирает лишние килограммы на фото, очень возмутило манекенщицу. Звезда обратилась ко всем 50 тысячам людей, которые уже успели загрузить программу, отказаться от его использования.

"В конце концов, никогда не позволяйте никому заставлять себя чувствовать, что вашу внешность или то, кем вы являетесь, надо корректировать. Вы – достаточно красивы. Вы заслуживаете любовь в вашем нынешнем теле, как бы оно ни выглядело", – добавила Тесс Холлидей.

С незаконной рекламой модель решила бороться в судебном порядке. По ее словам, адвокаты уже начали работу над этим делом. Поэтому разработчики приложения вскоре понесут ответственность.

 

Допис, поширений T E S S (@tessholliday)

 

Теги: Мода LifeStyle
Источник: 24 Канал
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