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      Пытал земляков: украинцу, которого освободили из плена ОРДЛО, объявили о подозрении

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      Служба безопасности Украины объявила о подозрении украинскому гражданину, освобожденному с ОРДЛО, которого разоблачила на пытках земляков.

      Он добровольно вступил в состав незаконного вооруженного подразделения, когда находился в тюрьме так называемого "МГБ ДНР" на территории бывшего завода "Изоляция" в Донецке. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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      Вместе с другими участниками преступного формирования он пытал своих сограждан, которых там удерживали: как гражданских людей, так и пленных военных ВСУ. Соответствующие доказательства получила контрразведка СБУ, в частности – в результате допросов потерпевших.

      СБУ и Офис генпрокурора официально раскрывают личность политзаключенного. Однако, как сообщает "Украинская правда", их источники в правоохранительных органах отметили, что говорится о Евгении Бражникове.


      Вероятно, объявили о подозрении Евгению Бражникову / скриншот: Украинская правда

      Во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника, СБУ обнаружила и изъяла вещи и документы, которые подтверждают его участие в так называемой "ДНР. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Служба безопасности Украины Оккупированные территории Новости России Украина – Россия Война на Донбассе
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