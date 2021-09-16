О том, что сотрудников полиции задержали, стало известно 16 сентября. Всего к группировке принадлежали 3 человека, а 2 периодически “привлекали”.
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Требовали деньги и надевали наручники
Следователи установили, что эту группу организовал один из полицейских, который предложил заниматься незаконной деятельностью 2 коллегам. Для создания видимости эффективной работы мужчины, вероятно, заставляли людей признаваться в совершении преступлений.
Во время этого на "преступников" осуществляли психологическое давление и били. Кроме этого использовали спецсредства, в частности, наручники.
Кроме этого, злоумышленники требовали от потерпевших неправомерную выгоду. В целом за весь период они получили более 60 тысяч гривен за непривлечение к уголовной ответственности.
Что им грозит
ГБР объявило мужчинам подозрение по двум статьям Уголовного кодекса. Они предусматривают разное наказание:
- Получение неправомерной выгоды – от 2 до 4 лет тюрьмы.
- Превышение власти или служебных полномочий – от 2 до 5 лет тюрьмы.
Другие "правоохранители"
Полицейские из Константиновки Донецкой области опозорились на всю страну. 2 мужчин сначала мыли свой служебный автомобиль, а потом решили украсть мусорную урну.
Они положили ее возле задних сидений авто и поехали. Однако преступление не удалось, поскольку их снимала камера наблюдения. Это видео 10 сентября распространилось в СМИ.