Пытали и требовали деньги: задержали полицейскую банду из Днепра

В Днепре задержали 5 полицейских, которых подозревают в вымогательстве взяток и пытках людей. Они якобы били и давили на задержанных, чтобы получить признание в совершении преступления.

О том, что сотрудников полиции задержали, стало известно 16 сентября. Всего к группировке принадлежали 3 человека, а 2 периодически “привлекали”.

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Требовали деньги и надевали наручники

Следователи установили, что эту группу организовал один из полицейских, который предложил заниматься незаконной деятельностью 2 коллегам. Для создания видимости эффективной работы мужчины, вероятно, заставляли людей признаваться в совершении преступлений.

Во время этого на "преступников" осуществляли психологическое давление и били. Кроме этого использовали спецсредства, в частности, наручники.

Кроме этого, злоумышленники требовали от потерпевших неправомерную выгоду. В целом за весь период они получили более 60 тысяч гривен за непривлечение к уголовной ответственности.

Что им грозит

ГБР объявило мужчинам подозрение по двум статьям Уголовного кодекса. Они предусматривают разное наказание:

Получение неправомерной выгоды – от 2 до 4 лет тюрьмы.

Превышение власти или служебных полномочий – от 2 до 5 лет тюрьмы.

Другие "правоохранители"

Полицейские из Константиновки Донецкой области опозорились на всю страну. 2 мужчин сначала мыли свой служебный автомобиль, а потом решили украсть мусорную урну.

Они положили ее возле задних сидений авто и поехали. Однако преступление не удалось, поскольку их снимала камера наблюдения. Это видео 10 сентября распространилось в СМИ.